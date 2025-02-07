Batshuayi isyan etti: Neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum - Son Dakika
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Spor

Batshuayi isyan etti: Neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum

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Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi önemli açıklamalarda bulundu. Batshuayi, ''Maalesef neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum. Bunun nedenini teknik direktörlerime sormalısınız.'' dedi. Batshuayi, Frankfurt'un büyük bir kulüp olduğunu ve burada oynamanın zor bir karar olmadığını da sözlerine ekledi.

07.02.2025 14:04  Güncelleme: 14:13
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Süper Lig devi Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu, " Belçika'dan arkadaşım Arthur Theate'ye teşekkür borçluyum, çünkü bu transferde önemli bir rol oynadı. Transfer tamamlanmadan önce kulüp ve burada işlerin nasıl yürüdüğü hakkında konuştuk. Görünüşe göre teknik direktör Dino Toppmöller'e benim hakkımda daha fazla bilgi vermiş, çünkü benim hakkımda soru işaretleri varmış" dedi.

"TEKNİK DİREKTÖRLERE SORMALISINIZ"

Michy, kendisine yöneltilen "Son yıllarda neden bu kadar çok kulüp değiştiriyorsun?" sorusuna ise "Oynadığım her kulüpte başarılı oldum. Maalesef neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum. Bunun nedenini teknik direktörlerime sormalısınız. Her zaman pozitif olmaya, profesyonel olmaya ve iyi bir izlenim bırakmaya çalıştım." cevabını verdi.

Frankfurt formasıyla sahaya çıkmayı dört gözle beklediğini belirten Batshuayi, "Frankfurt'ta olduğum için çok mutluyum ve teknik direktörün güvenini hemen hissedebiliyorum. Frankfurt büyük bir kulüp, bu yüzden buraya gelip oynamak zor bir karar değildi. Takım için önemli olmak, gol atmak, asist yapmak ve mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsak, bizim için iyi bir sezon olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Batshuayi isyan etti: Neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum

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Son Dakika Spor Batshuayi isyan etti: Neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • İbrahim Borinli:
    karatersiz fırsatçı olduğun için olabilir mi 61 6 Yanıtla
  • Metin Kara:
    bal yapmaz arı. 37 4 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Real Betis e gitti dayı 13 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    buradan yüksek başkanı sesleniyorum bu Batuhan 5 sene forvet Garanti en az 20 gol atar abi bizim bizim Samsunspor'da 3 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    gel samsunspor'a rahat et 5 sene garanti ilk 11'desin 3 0 Yanıtla
    My World:
    adam yeni transfer olmuş Samsun'a gel diyorsun ?? 0 0
  • Murat Dadalı:
    neden acaba 0 0 Yanıtla
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