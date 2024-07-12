Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova - Son Dakika
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Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova

Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray\'dan bol gollü tatsız prova

Galatasaray, Avusturya'da gerçekleştirdiği hazırlık maçında Lask Linz'e 3-2 mağlup oldu. Maçta Galatasaray'ın golleri genç oyuncu Metehan Baltacı'dan geldi. Ancak Lask Linz, Galatasaray'ın beraberlik golünün ardından geliştirdiği atakta Copado ile golü buldu ve yeniden öne geçti. Karşılaşmanın geri kalanında Kone'nin golüyle Lask Linz maçı 3-2 kazandı. Galatasaray'ın sıradaki hazırlık maçı 15 Temmuz'da Fortuna Düsseldorf ile olacak.

12.07.2024 08:59
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Çalışmalarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Lask Linz ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Lask Linz 3-2 kazandı.

Lask Linz karşılaşmada Leo Dubois'in 23. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti ve devreyi önde kapadı.

Galatasaray, ikinci yarının 56. dakikasında Metehan Baltacı ile skora dengeyi getirdi. Lask Linz, Galatasaray'ın beraberlik golünün ardından geliştirdiği atakta Copado ile golü buldu ve yeniden öne geçti.

Sarı-kırmızılılarda genç oyuncu Metehan Baltacı, 71. dakikada yeniden sahneye çıkarak skoru tekrar eşitledi.

Karşılaşmanın geri kalanında gelişen Lask Linz atağında Kone bulduğu fırsatı değerlendirerek takımını üçüncü kez öne geçirdi ve maçı takımına kazandırdı.

Galatasaray, sıradaki hazırlık maçında 15 Temmuz'da Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova - Son Dakika

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