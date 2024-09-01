Battalgazi Belediyesi Ayak Tenisi Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Battalgazi Belediyesi Ayak Tenisi Turnuvası Sonuçlandı

Battalgazi Belediyesi Ayak Tenisi Turnuvası Sonuçlandı

Battalgazi Belediyesi'nin düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası'nda Kahraman FK şampiyon oldu. Turnuva sonrasında düzenlenen konser programıyla coşkulu bir akşam yaşandı.

01.09.2024 15:02  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi. Toplam 24 takım ve 110 sporcunun katıldığı turnuvada, finalde Kahraman FK şampiyonluğu göğüsledi. Final karşılaşması sonrasında düzenlenen konser programıyla coşkulu bir akşam yaşandı.

Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği 30 Ağustos Zafer Kupası, büyük bir mücadele ve heyecanla tamamlandı. Bir hafta süren turnuvaya 24 takım ve 110 sporcu katıldı. Final maçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kahraman FK ve Helvacı Ali arasında gerçekleşti. Kahraman FK, sergilediği üstün performansla kupayı kazanırken, Helvacı Ali ikinci sırada yer aldı. Üçüncülük ise Arguvan Gençlik takımına gitti. Turnuva birincisi Kahraman FK'ya 5 bin TL, 2. olan Helvacı Ali takımına 4 bin TL, 3. olan Arguvan Gençlik takımına ise 3 bin lira ödül verildi. Battalgazi Belediyesi hizmet binası önünde oynanan final maçında dereceye giren takımlar ödüllerini Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül'den aldı.

"Zaferin ruhu, gençlerimizin mücadelesinde yaşatılıyor"

Ödül töreninde konuşan Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, 30 Ağustos Zafer Kupası'nın anlam ve önemine vurgu yaparak, "Bugün burada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ruhunu gençlerimizin sahadaki mücadelesinde bir kez daha yaşadık. Bu turnuvada sadece birinciliği kazanan takımlarımız değil, tüm sporcularımız büyük bir zafer elde etti. Onlar, sergiledikleri azim, takım ruhu ve centilmenlikle bizlere gerçek birer kahraman olduklarını gösterdiler. Biz Battalgazi Belediyesi olarak, gençlerimizi spora teşvik eden bu tür organizasyonlara her zaman destek vereceğiz. Çünkü biliyoruz ki, gençlerimizdeki bu enerji ve potansiyel, ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Bu turnuvaya katılan tüm sporcularımızı, teknik ekipleri ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Zafer Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşadığımız bu anlamlı etkinlik, Battalgazi için unutulmaz bir anı olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

Final maçının ardından Malatyalı sanatçılar tarafından "Zafer Türküleri" konseri düzenlendi. Zafer Bayramı'nın ruhunu yansıtan türküler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı ve coşkulu bir geceye imza atıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

malatya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Battalgazi Belediyesi Ayak Tenisi Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:43 Netflix’ten skandal dizi Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta’ya tepki yağıyor Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor
14:19 Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
13:56 Kim Kardashian’a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı
13:24 Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek Engin Altan Düzyatan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek
12:32 İş kadınının tecavüz yalanı Muayenede gerçek ortaya çıktı İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
12:14 Videosu olmasa kimse inanmaz Darıca Hayvanat Bahçesi’nde hayrete düşüren görüntü Videosu olmasa kimse inanmaz! Darıca Hayvanat Bahçesi'nde hayrete düşüren görüntü
12:04 Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı
12:02 Kripto Sahipleri Donald Trump’ın ABD Başkanı Olmasını İstiyor Kripto Sahipleri Donald Trump'ın ABD Başkanı Olmasını İstiyor
11:59 Atatürk’e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 15:49:00. #1.11#
SON DAKİKA: Battalgazi Belediyesi Ayak Tenisi Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement