Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde Yaz Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
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Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde Yaz Kursları Devam Ediyor

Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi\'nde Yaz Kursları Devam Ediyor

Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen yaz kursları çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyor. Ağustos ayında Adab-ı Muaşeret ve Değerler Eğitimi dersleri de başlayacak.

19.07.2024 12:30  Güncelleme: 12:32
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Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen yaz kursları devam ediyor. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, taekwondo, satranç ve eğitsel oyunlar gibi aktivitelerle çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunulurken, Ağustos ayı itibariyle ders programına eklenecek Adab-ı Muaşeret ve Değerler Eğitimi dersleriyle çocukların kişisel, sosyal ve ahlak gelişimlerine de katkı sunulması hedefleniyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın talimatları doğrultusunda, Sosyal Yaşam Merkezi'nde çocukların yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz spor okulu birinci dönemi devam ediyor. 2 Temmuz'da başlayan yaz okulunun ilk dönemi 28 Temmuz'da sona erecek. 7-14 yaş arasındaki çocuklara farklı spor dallarını deneme ve yeteneklerini keşfetme imkanı sunuluyor. Haftanın 6 günü 09.00-16.00 saatleri arasında futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, taekwondo, satranç, eğitsel oyun gibi faaliyetler yapılıyor. Ağustos ayında başlayacak yaz kursunun 2.döneminde Adab-ı Muaşeret ve Değerler Eğitimi dersleri de verilmeye başlanacak. Adab-ı Muaşeret ve Değerler Eğitimi dersleriyle çocukların kişisel, sosyal ve ahlak gelişimlerine de katkı sunulmuş olacak.

"Çocuklara Değer Katmak İstiyoruz"

Battalgazi Belediyesi Sosyal Tesisler Sorumlusu İbrahim Ethem Yazıcı, ilk dönem verdikleri derslere ilave olarak Adab-ı Muaşeret ve Değerler Eğitimi derslerini eklediklerin belirterek, " Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde yürütülen yaz okulu faaliyetleri çerçevesinde, Temmuz ayı dönemi çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Yoğun talep ve gelen geri bildirimler doğrultusunda, Ağustos grubunda da benzer faaliyetleri hizmete açtık. Ağustos ayı kayıtlarımızda büyük bir ilgi görüyor. Yaz aylarında çocuklar tatillerini daha verimli geçirmek için bu tür sosyal faaliyetlere katılmak istiyorlar. Velilerimiz, yaptığımız çalışmalardan oldukça memnun kaldıklarını söylüyorlar. Bu anlamda gelen talepleri dikkate alarak Ağustos ayı çalışmalarımıza başladık. Kayıtlarımız şu anda devam ediyor. Çocuklarımız sabah 9'da geliyorlar. İlk olarak basketbol ve voleybol gibi sportif faaliyetlerle başlıyoruz. Erkek çocuklarımız futbolu daha çok tercih ettiği için onları bu yönde yönlendiriyoruz. Alanında uzman hocalarımız, sahadaki tecrübelerini çocuklarımızı eğitmek için kullanıyorlar. Bu kapsamda öğlene kadar çocuklarımız sportif faaliyetlerle enerjilerini harcıyorlar. Öğle yemeği arası verdikten sonra, iç mekan faaliyetlerine geçiyoruz. Bu faaliyetlerin, çocuklarımızın gelişimi açısından çok değerli olduğuna inanıyoruz. Burada satranç ve bilgisayar gibi takım çalışmaları yapılıyor. Özellikle Ağustos ayı velilerimizin talepleri doğrultusunda, adab-ı muaşeret, görgü kuralları ve değerler eğitimi çalışmaları da başlayacak. Çocuklarımızın bu tür çalışmalardan istifade etmeleri ve topluma değer katmalarını, kazandıkları bu kazanımları hayatlarında kullanmalarını temenni ediyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin örf, adetini bilen, ahlaki değerlere önem veren bireyler olmasını istiyoruz. Bu dersler de öğrencilerimize, gençlerimize çok faydalı olacaktır" dedi.

Sosyal Yaşam Merkezi Antrenörlerinden Murat Alkale'de çocuklar sportif, kültürel ve daha birçok alanda eğitimler verdiklerini belirterek, "Bunun yanı sıra havuz, fitness, jimnastik ve step aerobik derslerimiz de bulunuyor. Çocuklarımızın günleri derslerin yanı sıra dolu dolu geçiyor. Teorik derslerde bir miktar ders modundayız, ancak diğer zamanlarda çok eğlenceli ve dolu dolu etkinlikler düzenliyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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