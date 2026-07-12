Battalgazi Belediyespor\'da yeni dönem başladı

Battalgazi Belediyespor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu tamamlandı. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Tayfun Güngör kulüp başkanlığına seçilirken, kulübün yeni dönem yönetim, denetim ve disiplin kurulları da belirlendi.

Battalgazi Belediyespor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu, 12 Temmuz 2026 Pazar günü Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olarak seçime katılan Tayfun Güngör, üyelerin oylarıyla kulüp başkanlığına seçildi. Genel kurulda ayrıca kulübün yeni dönem yönetim yapısı da oluşturuldu. Yapılan seçimlerle Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri belirlenerek yeni dönemde görev yapacak isimler netleşti. Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından yeni yönetim resmen görevine başladı. Yeni yönetim, Battalgazi Belediyespor'un sportif hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürütecek. - MALATYA