Battalgazi Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı'ndan 3-0'lık Galibiyet - Son Dakika
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Battalgazi Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı'ndan 3-0'lık Galibiyet

Battalgazi Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı\'ndan 3-0\'lık Galibiyet

Battalgazi Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, grup maçında Anadolu Set B'yi 3-0 mağlup etti. Antrenör Hakan Türer yönetimindeki takım, disiplinli çalışmalarıyla şampiyonluk yolunda ilerliyor.

20.01.2025 12:44  Güncelleme: 12:47
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Battalgazi Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Malatya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Yıldız Kızlar Kategorisi grup maçında Anadolu Set B'yi 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Antrenör Hakan Türer yönetimindeki takım, başarılı mücadelesine devam ederek bir galibiyet daha elde etti.

Grup maçlarında sergiledikleri üstün performansla dikkat çeken Battalgazi Belediyespor Yıldız Kızlar Takımı, disiplinli antrenmanlar ve güçlü takım ruhu ile geleceğe umut vaat ediyor. Antrenör Hakan Türer'in rehberliğinde başarılarına yenilerini ekleyen takım, şampiyonluk için iddialı bir şekilde yol alıyor.

Ekim ayından bu yana çeşitli kategorilerde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Battalgazi Belediyespor, Genç Erkekler ve Yıldız Erkekler kategorilerinde Malatya şampiyonu oldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Battalgazi Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı'ndan 3-0'lık Galibiyet - Son Dakika

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