Battalgazi'deki futbol sahasına çevre düzenlemesi

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi ekipleri tarafından Eskimalatya Karahan Mahallesi'nde bulunan sentetik futbol sahasının çevresinde düzenleme ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Battalgazi'deki ulaşım yatırımları kapsamında ortaya koyduğu çalışmalarla göz dolduran Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeden sürdürüyor. Birçok bölgede çalışmalarını devam ettiren ekipler, Eskimalatya'da bulunan ve amatör spor kulüplerinin maçlarını yaptığı sentetik çim sahanın çevresinde düzenleme ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin bu hummalı çalışmaları, vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı. Çalışmaların takdire şayan olduğun altını çizen Karahan Mahallesi Muhtarı Remzi Ongen, "Battalgazi'de 103 mahalle olmasına rağmen Battalgazi Belediyesi ekipleri, çalışmalarında dur durak tanımıyor. İnsanların mağduriyetleri ve sıkıntılarını ellerinden anında çözüyorlar. Şuanda da Karahan Mahallemizde sıcak asfalt serimi çalışması gerçekleştirildi. Mahallemizde bulunan futbol sahasının etrafında da çevre düzenlemesi yapıldı. Bu çalışmalar takdire şayan çalışmalar. Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Bizler başkanımızdan ve çalışmalarından memnunuz. Yaz demeden kış demeden sahadalar ve çalışıyorlar. İlçemizin 103 mahallesine eşit hizmetin gittiğini görüyorum. Battalgazi'de hizmet kitabı yeniden yazılıyor. Buda bizleri mutlu ediyor. Mahallemiz ve şahsım adına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Başkanımızın her daim yanındayız" dedi. - MALATYA