Başkan Güder yarı olimpik yüzme havuzunda incelemede bulundu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Göztepe Mahallesi'ndeki yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 bin 752 metrekare alan içerisinde inşa edilen ve içerisinde ofis, duş, giyinme odası, antrenör odası, çocuk oyun alanları, yürüme alanları, merkezi havalandırma tesisat odası, 40 araçlık açık otopark ve mini bir kafenin de bulunacağı yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda sona gelindi.

Gençlerin gönüllerince zaman geçirebileceği ve yeni şampiyonların yetişeceği spor tesisi, kısa süre içerisinde vatandaşların istifadesine sunulacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev havuzda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, gençlik ve sporda ilçeye önemli yatırımlar kazandırdıklarına dikkat çekti.