Başkan Güder yarı olimpik yüzme havuzunda incelemede bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Güder yarı olimpik yüzme havuzunda incelemede bulundu

31.05.2022 14:09
Başkan Güder yarı olimpik yüzme havuzunda incelemede bulundu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Göztepe Mahallesi'ndeki yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Göztepe Mahallesi'ndeki yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 bin 752 metrekare alan içerisinde inşa edilen ve içerisinde ofis, duş, giyinme odası, antrenör odası, çocuk oyun alanları, yürüme alanları, merkezi havalandırma tesisat odası, 40 araçlık açık otopark ve mini bir kafenin de bulunacağı yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda sona gelindi.

Gençlerin gönüllerince zaman geçirebileceği ve yeni şampiyonların yetişeceği spor tesisi, kısa süre içerisinde vatandaşların istifadesine sunulacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev havuzda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, gençlik ve sporda ilçeye önemli yatırımlar kazandırdıklarına dikkat çekti.

Başkan Güder yarı olimpik yüzme havuzunda incelemede bulundu
Başkan Güder yarı olimpik yüzme havuzunda incelemede bulundu
Başkan Güder yarı olimpik yüzme havuzunda incelemede bulundu
Başkan Güder yarı olimpik yüzme havuzunda incelemede bulundu
Başkan Güder yarı olimpik yüzme havuzunda incelemede bulundu

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan 'Eren Abluka-7' operasyon bölgesinde incelemede bulundu Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan 'Eren Abluka-7' operasyon bölgesinde incelemede bulundu
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Güder yarı olimpik yüzme havuzunda incelemede bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir
15:17 Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
15:13 Şeyma Subaşı, mikseri çalıştıramayınca sosyal medyanın diline düştü: Sanki Acun Ilıcalı'dan önce paşa torunuydu
15:00 Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelebilir mi? Merakla yarınki karar duruşması bekleniyor
14:58 Bebek sahilinde infial yaratan olay! Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler
14:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu
14:51 İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi
14:20 Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor
14:04 Erdoğan'ın duyuracağı konut projesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Vatandaş aidat öder gibi ev alacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 15:53:25. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Güder yarı olimpik yüzme havuzunda incelemede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement