Batum'daki olaylı maçın ardından Türkiye'ye dönen Beşiktaşlı taraftarlar, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Türkiye'ye giriş yapan taraftarlara lokum ikram edildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarını desteklemek için Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçti. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Batum'daki Batumi Arena'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşan Beşiktaş, mücadeleyi 2-1 kazandı. Karşılaşma sırasında Gürcistan polisi ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Dönüşte sınır kapısının Gürcistan tarafında yoğunluk yaşandı

Maçın ardından Batum'dan ayrılan Beşiktaşlı taraftarlar, sorun yaşamadan Sarp Sınır Kapısı'na ulaştı. Türkiye'ye geçmek için sınır işlemlerini bekleyen taraftarlar, kapının Gürcistan tarafında yoğunluk oluşturdu.

'İsrail'e helva, taraftara lokum'

Sınır işlemlerini tamamlayarak Türkiye'ye giriş yapan siyah-beyazlı taraftarları karşılayan AK Parti Artvin İl Başkan Yardımcısı Murat Balkaya, taraftarlara lokum ikram etti. Lokum dağıtırken "İsrail'e helva, taraftara lokum" dedi.