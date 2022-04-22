BAÜN, Triatlon İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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BAÜN, Triatlon İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı

22.04.2022 09:24
BAÜN, Triatlon İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı okul sporları faaliyetleri dahilinde düzenlenen, Balıkesir Okullar Arası Triatlon İl Birinciliği Müsabakaları, 36 farklı okuldan sporcuların katılımıyla, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde gerçekleştirildi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı okul sporları faaliyetleri dahilinde düzenlenen, Balıkesir Okullar Arası Triatlon İl Birinciliği Müsabakaları, 36 farklı okuldan sporcuların katılımıyla, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Alparslan Türkeş Stadyumu ile Kampüs alanında yapılan organizasyonda; yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından oluşan Triatlon müsabakaları, erkek ve kadın sporcuların katılımıyla minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde tamamlandı. - BALIKESİR

BAÜN, Triatlon İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı
BAÜN, Triatlon İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı
BAÜN, Triatlon İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı
BAÜN, Triatlon İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı
BAÜN, Triatlon İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı
BAÜN, Triatlon İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı
BAÜN, Triatlon İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı

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Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Triatlon, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BAÜN, Triatlon İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAÜN, Triatlon İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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