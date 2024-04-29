Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü, U15 Liginde Şampiyon Oldu

Spor

2022-2023 sezonu futbol tescili alarak amatör liglere katılan Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü, 2'inci sezonunda iyi planlama ve düzenli çalışma ile 2023-2024 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu Bayburt U15 ligin bitmesine bir hafta kala Rakibi Özel İdare Sporu 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyon olan takımın Milli Eğitim bünyesinde kurulan kulüp olması sebebiyle takımla yakından ilgilenen İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, final müsabakasını takip ederek sporculara kupasını takdim etti. Güney, Okul Müdürü Hasan Basri Topsakal'a, Kulüp Başkanı Ömer Kılıçaslan'a, Kulüp Antrenörü Taner Özak'a ve sporculara tebriklerini ileterek grup müsabakalarında başarılar diledi. - BAYBURT