Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü, U15 Liginde Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü, U15 Liginde Şampiyon Oldu

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü, U15 Liginde Şampiyon Oldu

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü, 2023-2024 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu Bayburt U15 liginde Rakibi Özel İdare Sporu 2-0 yenerek şampiyon oldu. Milli Eğitim bünyesinde kurulan kulüp olan takım, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney tarafından kupasını takdim edildi.

29.04.2024 08:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2022-2023 sezonu futbol tescili alarak amatör liglere katılan Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü, 2'inci sezonunda iyi planlama ve düzenli çalışma ile 2023-2024 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu Bayburt U15 ligin bitmesine bir hafta kala Rakibi Özel İdare Sporu 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyon olan takımın Milli Eğitim bünyesinde kurulan kulüp olması sebebiyle takımla yakından ilgilenen İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, final müsabakasını takip ederek sporculara kupasını takdim etti. Güney, Okul Müdürü Hasan Basri Topsakal'a, Kulüp Başkanı Ömer Kılıçaslan'a, Kulüp Antrenörü Taner Özak'a ve sporculara tebriklerini ileterek grup müsabakalarında başarılar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Bayburt, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü, U15 Liginde Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:45 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu Çok sayıda ölü var Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu! Çok sayıda ölü var
08:44 CHP’den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif CHP'den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
07:05 Eşini öldüren adam çatıya çıkıp intihar etti Eşini öldüren adam çatıya çıkıp intihar etti
23:31 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda tek haneli rakamları 2026 yılında göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda tek haneli rakamları 2026 yılında göreceğiz
09:16 Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı
08:44 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
08:41 Ortalık fena karıştı Aleyna “Beni karısıyla karıştırmasın“ dedi, Yunus Emre’nin eşi küplere bindi Ortalık fena karıştı! Aleyna "Beni karısıyla karıştırmasın" dedi, Yunus Emre'nin eşi küplere bindi
08:10 Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak
08:08 Sezai Gülmez’in elebaşı olduğu çete çökertildi Sezai Gülmez'in elebaşı olduğu çete çökertildi
08:07 Ege Denizi’nde korkutan deprem Ege Denizi'nde korkutan deprem
02:19 Bağcılar’da kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı Bağcılar'da kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı
02:15 Taraftarlardan kaçan genç, iş yerine sığınarak canını zor kurtardı 6 kişiye gözaltı Taraftarlardan kaçan genç, iş yerine sığınarak canını zor kurtardı! 6 kişiye gözaltı
23:09 Şampiyonluk mucizelere kaldı Fatih Terim, sinirden çılgına döndü Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 09:39:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü, U15 Liginde Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement