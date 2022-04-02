Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Takımı madalyalarla döndü - Son Dakika
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Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Takımı madalyalarla döndü

02.04.2022 10:42
Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Takımı madalyalarla döndü

21-25 Mart 2022 tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleştirilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılan Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü önderliğinde bir araya gelen Bayburt Bilek Güreşi Takımı Bayburt'a madalyalarla döndü.

21-25 Mart 2022 tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleştirilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılan Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü önderliğinde bir araya gelen Bayburt Bilek Güreşi Takımı Bayburt'a madalyalarla döndü.

Bilek Güreşi Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi İsmet Çakal, Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü Başkanı Ünal Çelik, Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü Antrenörü Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Tuncay Başaran öncülüğünde şampiyonaya katılan sporcular oldukça başarılı müsabakalar çıkararak çok sayıda madalya alıp Bayburt'un gururu oldular.

Şampiyona dönüşü açıklamalarda bulunan Tuncay Başaran, "Başarılı bir şampiyonanın ardından şehrimize madalyalarla döndük. Bu başarıya ulaşmamızda maddi manevi desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye teşekkür ederek şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca müsabakalar boyunca Eskişehir'de bize misafirperverlik göstererek manevi desteklerini esirgemeyen Eskişehir Bayburt Dernek Başkanı Kıyam Bayram'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Demir bileklerin şampiyonada elde ettikleri dereceler ise şöyle:

18 -21 Yaş Gençler Kategorisi:

70 Kilo Sağ Kolda Emirhan Yıldızoğlu Altın Madalya

70 Kilo Sol Kolda Tunahan İlaslan Gümüş Madalya

15 Yaş Altı Bayanlar Kategorisi:

50 Kilo Sağ Kolda Melisa Okumuş Bronz Madalya

Büyük Erkekler Kategorisi:

80 Kilo Berkan Karakaşoğlu Sol Kolda Altın Sağ Kolda Gümüş Madalya

90 Kilo Cabir Çelik Sol Kolda Gümüş Madalya

90 Kilo Vedat Bozbey Sol Kolda Bronz Madalya

90 Kilo Ünal Türker Sağ Kolda Bronz Madalya

110 + Kilo Cavit Kahrıman Sağ Kolda Altın Madalya

110 + Kilo Sahip Çağlar Sağ ve Sol Kolda Bronz Madalya

Master Erkekler Kategorisi:

90 Kilo Vedat Bozbey Sol Kolda Altın Sağ Kolda Gümüş Madalya

90 Kilo Ünal Türker Sağ Kolda Altın Madalya - BAYBURT

Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Takımı madalyalarla döndü

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Eskişehir, Bayburt, Altın, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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