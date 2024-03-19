Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Sporcusu Beyza Nur Akkuş Zafer Kupası\'ndan Altın Madalya İle Döndü

Spor

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcusu Beyza Nur Akkuş 12- 14 Mart 2024 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Zafer Kupası'ndan altın madalya ile döndü.

Antalya Kepez'de Turgut Özal Spor Salonu'nda yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası'nda 65 kiloda altın madalyaya uzanan Beyza Nur Akkuş'un yeni hedefi Avrupa Güreş Şampiyonası.

5 senedir güreş sporuyla uğraşan Türkiye Şampiyonu Akkuş'un günleri Avrupa şampiyonu olmak için yoğun antrenman programıyla geçiyor. U17 Türkiye Şampiyonası ve U20 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olan Akkuş'un şimdilerde hedefinde ise Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak var.

Yoğun bir şekilde Avrupa Şampiyonasına hazırlanan Beyza Nur Akkuş Türkiye'yi ve Bayburt'u Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için tüm gücüyle çalışıyor. - BAYBURT