Bayburt Özel İdare Spor kalecisi Zülküf'e doğum günü sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt Özel İdare Spor kalecisi Zülküf'e doğum günü sürprizi

10.05.2022 20:09

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'un kalecisi Zülküf Özer'e takım arkadaşları sürpriz doğum günü yaptı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'un kalecisi Zülküf Özer'e takım arkadaşları sürpriz doğum günü yaptı.

Bugün 34 yaşına giren Zülküf Özer, İbrahim Şenyiğit Sosyal Tesisleri'nden antrenmana gitmek için dışarı çıktığında otomobilinin, pembe renkteki yapışkan kağıtlarla kaplandığını gördü.

Kısa süre şaşkınlık yaşayan Özer, takım arkadaşlarının kendisine doğum günü için sürpriz bir kutlama yaptığını öğrendi.

Yanına gelen arkadaşlarına teşekkür eden Özer, "Benim için büyük sürpriz oldu ama açıkçası bu kağıtları tek tek temizlemek oldukça zorlayacak beni." dedi.

Bayburt Özel İdare Spor kalecisi Zülküf'e doğum günü sürprizi
Bayburt Özel İdare Spor kalecisi Zülküf'e doğum günü sürprizi
Bayburt Özel İdare Spor kalecisi Zülküf'e doğum günü sürprizi
Bayburt Özel İdare Spor kalecisi Zülküf'e doğum günü sürprizi

YORUMLAR
500

Türkiye Futbol Federasyonu, Zülküf Özer, Bayburt, Doğum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bayburt Özel İdare Spor kalecisi Zülküf'e doğum günü sürprizi - Son Dakika


Son Dakika
19:36 İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi!
19:28 Sanat dünyasının tepki gösterdiği gece müzik yayın saati 01.00'e uzatıldı
19:19 Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi
19:09 Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı
18:35 Turizm sektörünün tecrübeli ismi Ali Kızıldağ yeni sezondan umutlu: Krizlere bağışıklık kazandık
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ünlü ilişki terapistinden yardım istedi
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 20:16:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bayburt Özel İdare Spor kalecisi Zülküf'e doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement