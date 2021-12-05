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Ata sporu cirit, dostluk müsabakalarıyla yaşatılıyor - Son Dakika

Ata sporu cirit, dostluk müsabakalarıyla yaşatılıyor

05.12.2021 15:57

Bayburt'ta ata sporu cirit, atlı spor kulüpleri öncülüğünde hafta sonları düzenlenen turnuvalarla yaşatılmaya çalışılıyor.

Bayburt'ta ata sporu cirit, atlı spor kulüpleri öncülüğünde hafta sonları düzenlenen turnuvalarla yaşatılmaya çalışılıyor.

İpekyolu ile Çoruh atlı spor kulüpleri, dostluk müsabakaları kapsamında Bayburt Belediyesi cirit sahasında karşı karşıya geldi.

Çamurlu zeminde hünerlerini sergileyen sporcular, izleyicilerden büyük alkış ve tezahürat alırken, müsabaka alanında atların zaman zaman izleyicilerin arasına dalması da heyecan dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu.

İpekyolu Atlı Spor Kulübü Başkanı Ramazan Aydoğdu, AA muhabirine, 30 yıldır at üstünde cirit oynadığını söyledi.

Kentte ata sporunu yaşatmak için her hafta müsabakalar düzenlendiklerini anlatan Aydoğdu, "Burada izleyicilere keyifli anlar yaşatalım dedik. Tam puanlı oynamıyoruz. Yarısı kara cirit olarak devam ediyor ve müsabakayı kazasız belasız bitirmeyi amaçlıyoruz. Devre arasında atlarımızı dinlendirip tekrar oyuna dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Sefa Karadeniz de ülke genelinde yaklaşık 10 ilde ata sporunun yaşatılmaya çalışıldığını, bunlardan birinin de Bayburt olduğunu dile getirdi.

Bu spora ilginin daha da artmasını beklediklerini vurgulayan Karadeniz, "Bayburt'ta 7 kulübümüz var. Hafta sonları, genelde pazar günleri cirit sahasında etkinlik yapıyoruz. Hem halkımız izliyor hem atlarımız antrenmansız kalmıyor. Pandemi döneminde uzun bir süre atlarımız antrenmansız kaldı. Biz de şu anda dostluk müsabakalarıyla hem atlarımızı hazırda tutuyoruz hem de vatandaşlarımıza gösteri sunuyoruz." diye konuştu.

İzleyicilerden Ahmet Sol ise sporcuların güzel bir gösteri sunduğunu belirterek, kulüplere teşekkür etti.

Ata sporu cirit, dostluk müsabakalarıyla yaşatılıyor
Ata sporu cirit, dostluk müsabakalarıyla yaşatılıyor
Ata sporu cirit, dostluk müsabakalarıyla yaşatılıyor
Ata sporu cirit, dostluk müsabakalarıyla yaşatılıyor
Ata sporu cirit, dostluk müsabakalarıyla yaşatılıyor
Ata sporu cirit, dostluk müsabakalarıyla yaşatılıyor
Ata sporu cirit, dostluk müsabakalarıyla yaşatılıyor
Ata sporu cirit, dostluk müsabakalarıyla yaşatılıyor

Atlı Spor Kulübü, Ramazan Aydoğdu , İpekyolu, Bayburt, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ata sporu cirit, dostluk müsabakalarıyla yaşatılıyor - Son Dakika Spor


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