Bayburt\'ta Çoruh Nehri rafting tutkunlarını ağırlıyor

Spor

Bayburt'un Mescit Dağları'ndan doğan ve dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında yer alan Çoruh Nehri, rafting tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Son yıllarda uluslararası ödüllü müzeleri ve tarihi mekanlarıyla kültür turizminin önemli merkezlerinden biri haline gelen Bayburt, doğa sporlarına elverişli coğrafyasını da ön plana çıkararak daha fazla yerli ve yabancı turist ağırlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 450 kilometre boyunca akan Çoruh Nehri'nin mevcut rafting rotalarına kentten geçen kısmını da ekleyerek yeni parkurların turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

Ekoturizmin canlandırılması için gerçekleştirilen keşifler sonucu nehrin kent sınırları içinden geçen, biri yaz, biri de bahar aylarında kullanılmak üzere belirlenen 20 kilometrelik parkurlar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yılın bu döneminde karın erimesiyle daha coşkun akan nehirde, botlara binen adrenalin tutkunları, Kopuz Köprüsü mevkisinden şehir merkezine kadar yaklaşık 6 kilometrelik parkurda Çoruh Nehri'nin azgın sularında kürek çekerek heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

"Çoruh Nehri'nin doğasını tatmak isteyenleri buraya bekliyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, AA muhabirine, Çoruh Nehri'nin, dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olması dolayısıyla adrenalin tutkunları için mükemmel olduğunu söyledi.

Bu kapsamda İl Müdürlüğünce nehrin kent sınırları içinden geçen bölümlerinde yeni rotaların keşfedildiğini belirten Kurtoğlu, "Geçen yıl Çoruh Nehri'nde birçok profesyonel ve amatör sporcu tarafından rafting yapıldı. Bu sporu yaparken hem Çoruh Nehri'nin bulunduğu vadinin doğal güzelliklerini gördüler hem de rafting heyecanını yaşadılar." dedi.

Bu yıl da Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında yeni sezonu açtıklarını kaydeden Kurtoğlu, "Her gün yaklaşık 10 ila 20 kişilik gruplarla rafting yapılıyor. Ağustosun başına kadar Çoruh'taki etkinliklerimiz sürüyor. Tüm rafting tutkunlarını hatta bugüne kadar bu sporu yapmayanları, Çoruh Nehri'nin doğasını tatmak isteyenleri buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Kurtoğlu, ziyaretçilerin girdaplar ve sert akıntıların bulunduğu nehirde rafting yaparken büyük heyecan yaşadığını sözlerine ekledi.

"Özellikle bu mevsimde Çoruh daha coşkun akıyor"

Nehirde rafting yapan Can Abdulbaki Bozo da heyecanlı ve keyifli anlar yaşadıklarını söyledi.

Hem profesyonel hem de amatör birçok kişinin sezon boyunca Çoruh'ta rafting yaptığını ifade eden Bozo, şunları kaydetti:

"Özellikle bu mevsimde Çoruh daha coşkun akıyor. Dolayısıyla raftinge daha elverişli oluyor. İnşallah sezon boyunca rafting etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Memleketimizde bu gibi etkinlikleri yapabilmek bizi mutlu ediyor. Bize eşlik etmek isteyen tüm arkadaşlarımızı da misafir etmekten mutluluk duyarız. Burada sadece spor yapmıyoruz aynı zamanda Bayburt'un doğal güzelliklerine de eşlik etmiş oluyoruz. Birçok turist kafilesi de buraya geliyor, onları da burada misafir ediyoruz."