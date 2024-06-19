Bayburt'ta Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Finali Heyecanı

Spor

Bayburt İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü organizasyonuyla, Kur'an kursları arası futbol turnuvasında final heyecanı yaşandı.

Öğrencilerin, velilerin ve hocaların yoğun ilgi gösterdiği turnuvada Erdem Beyazıt Kur'an Kursu ile Kaleardı Yatılı Erkek Kur'an Kursu karşılaşmasında, Erdem Beyazıt Kur'an Kursu maçı kazanarak şampiyon oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, İl Müftüsü Vekili Abdullah Aksoy ile Şube Müdürü Hasan Ayyıldız tarafından takdim edildi.

Final maçına, İl Müftüsü Vekili Abdullah Aksoy ve Şube Müdürü Hasan Ayyıldız, Kur'an kursu öğreticileri ve aileler katıldı. - BAYBURT