Bayburt'ta Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Finali Heyecanı - Son Dakika
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Bayburt'ta Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Finali Heyecanı

Bayburt İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Kur'an kursları arası futbol turnuvasının final maçı gerçekleşti. Erdem Beyazıt Kur'an Kursu ile Kaleardı Yatılı Erkek Kur'an Kursu arasında oynanan maçı Erdem Beyazıt Kur'an Kursu kazanarak şampiyon oldu. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları İl Müftüsü Vekili Abdullah Aksoy ve Şube Müdürü Hasan Ayyıldız takdim etti. Final maçına, İl Müftüsü Vekili Abdullah Aksoy, Şube Müdürü Hasan Ayyıldız, Kur'an kursu öğreticileri ve aileler katıldı.

19.06.2024 09:09
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Bayburt İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü organizasyonuyla, Kur'an kursları arası futbol turnuvasında final heyecanı yaşandı.

Öğrencilerin, velilerin ve hocaların yoğun ilgi gösterdiği turnuvada Erdem Beyazıt Kur'an Kursu ile Kaleardı Yatılı Erkek Kur'an Kursu karşılaşmasında, Erdem Beyazıt Kur'an Kursu maçı kazanarak şampiyon oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, İl Müftüsü Vekili Abdullah Aksoy ile Şube Müdürü Hasan Ayyıldız tarafından takdim edildi.

Final maçına, İl Müftüsü Vekili Abdullah Aksoy ve Şube Müdürü Hasan Ayyıldız, Kur'an kursu öğreticileri ve aileler katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bayburt'ta Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Finali Heyecanı - Son Dakika
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