Bayburt\'ta Öğrencilere Kayak Eğitimi

Spor

Bayburt'ta öğrenim gören üniversite öğrencilerine Kop Dağı Kayak Merkezinde kayak eğitimi verildi.

Bayburt Üniversitesi, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayan projeleri desteklemeye devam ediyor. ÜNİDES kapsamında düzenlenen Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencilerine arama kurtarma becerilerinin geliştirilmesi için kayak eğitimi projesi başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında öğrenciler kayak eğitimi verildi. - BAYBURT