Bayburt'ta Öğrencilere Kayak Eğitimi - Son Dakika
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Bayburt'ta Öğrencilere Kayak Eğitimi

Bayburt\'ta Öğrencilere Kayak Eğitimi

Bayburt Üniversitesi, Acil Yardım öğrencilerine Kop Dağı'nda kayak eğitimi verdi.

27.02.2025 19:32
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Bayburt'ta öğrenim gören üniversite öğrencilerine Kop Dağı Kayak Merkezinde kayak eğitimi verildi.

Bayburt Üniversitesi, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayan projeleri desteklemeye devam ediyor. ÜNİDES kapsamında düzenlenen Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencilerine arama kurtarma becerilerinin geliştirilmesi için kayak eğitimi projesi başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında öğrenciler kayak eğitimi verildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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