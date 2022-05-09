Bayburtspor'dan Başkan Pekmezci'ye teşekkür ziyareti - Son Dakika
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Bayburtspor'dan Başkan Pekmezci'ye teşekkür ziyareti

09.05.2022 14:10
Bayburtspor'dan Başkan Pekmezci'ye teşekkür ziyareti

Bayburt'u Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta temsil eden Bayburtspor'un Başkanı Celil Çalışkan, Kulüp Müdürü Fatih Özcan, Teknik Direktör İsmail Araz, teknik ekip ve oyuncular Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye sezon boyunca kendilerine verdiği destekler ve açıklanan şampiyonluk primi...

Bayburt'u Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta temsil eden Bayburtspor'un Başkanı Celil Çalışkan, Kulüp Müdürü Fatih Özcan, Teknik Direktör İsmail Araz, teknik ekip ve oyuncular Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye sezon boyunca kendilerine verdiği destekler ve açıklanan şampiyonluk primi dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulundular.

Zorlu bir sezonun ardından Spor Toto 1. Lig'e giden yolda Play-Off oynamaya hak kazanan Bayburtspor'un yönetimi, teknik ekibi ve futbolcularını belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Pekmezci, "Bayburtspor'umuz bulunduğu konum itibariyle şuanda gurur verici bir durumda. Tabi bunun devamlılığı önemli. Bugüne kadar elimizden geldiği kadar destek verdik. İnşallah desteklerimiz devam edecek. Yıllar boyunca Bayburtspor'da genel kaptanlık, asbaşkanlık ve kulüp başkanlığı yaptım. Bugün tekrar o havayı teneffüs etmek bize ayrı bir mutluluk verdi. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Şunu bilmenizi istiyorum biz Bayburt Belediye Başkanı olarak Bayburt'umuzu en iyi şekilde temsil eden, tanıtımında en büyük katkıyı sağlayan kulübümüze her zaman olduğu gibi gücümüz yettiği oranda destek olmaya gayret edeceğiz. Ama şuna inanıyorum ki bugün bulunduğunuz konumu eğer yürekten inanırsanız, eğer o birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koyarsanız başaramayacağınız hiçbir şey yok. Onun içinde ben bugün sizleri burada görmekten mutluluk duydum. Size yürekten başarılar diliyorum. Elimizden geldiği kadarıyla geçmişte olduğu gibi bundan sonra da desteklerimiz devam edecek yeter ki siz o formanın hakkını verin. Gerisinde de biz elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Başkanımıza, kulüp müdürümüze, hocamıza, takım kaptanımıza ve tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kulandı.

Başkan Pekmezci daha sonra misafirlerine Bayburt'un tarihi, kültürü ve önemi hakkında anekdotlar paylaşarak bilgi verdi.

Kulüp Başkanı Celil Çalışkan ise Başkan Pekmezci'ye kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Bayburtspor olarak size çok şey borçluyuz. Allah sizden bin kere razı olsun. Sezon başından beri maddi manevi olarak her türlü yanımızdaydınız. Ne zaman başımız sıkıştıysa geldik. Başkanımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı teşekkür ediyoruz kendisine." diye konuştu.

Ayrıca takım oyuncuları da Başkan Hükmü Pekmezci'ye desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli'nin de yer aldığı ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BAYBURT

Bayburtspor'dan Başkan Pekmezci'ye teşekkür ziyareti
Bayburtspor'dan Başkan Pekmezci'ye teşekkür ziyareti
Bayburtspor'dan Başkan Pekmezci'ye teşekkür ziyareti
Bayburtspor'dan Başkan Pekmezci'ye teşekkür ziyareti
Bayburtspor'dan Başkan Pekmezci'ye teşekkür ziyareti

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Başkan Pekmezci 'Anneler Gününde' şehit annelerini unutmadı Başkan Pekmezci 'Anneler Gününde' şehit annelerini unutmadı Bayburt Belediyesi'nden Bayburtspor'a şampiyonluk primi sözü Bayburt Belediyesi'nden Bayburtspor'a şampiyonluk primi sözü

Hükmü Pekmezci, Fatih Özcan, Spor Toto, Bayburt, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayburtspor'dan Başkan Pekmezci'ye teşekkür ziyareti - Son Dakika


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