Bayegan Pendik Spor Kulübü Şampiyon Oldu

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ni Bayegan Pendik Spor Kulübü şampiyon tamamladı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bir otelde gerçekleştiren organizasyonda; 44 Büyükusta ve 39 Uluslararası Usta olmak üzere 134 ünvanlı sporcu ve toplamda 204 sporcu yarıştı.

Bayegan Pendik Spor Kulübü, 13 gün süren karşılaşmaların ardından 2025 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi şampiyonu oldu.

BİRFED-HUFEDER Fenerbahçe Satranç Takımı ikinci sırayı alırken, Pamukkale Üniversiteliler Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü ligi üçüncü sırada tamamladı.

İş Bankası destekleriyle dereceye giren kulüplere toplamda 1 milyon lira ödül verildi.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, her yıl satranç ailesini bir araya getiren, genç yeteneklerin tecrübeli ustalarla aynı masada buluştuğu çok değerli bir organizasyon oldu. Bu yıl da kulüplerimiz takım ruhuyla, üst düzey mücadeleler sergiledi. Şampiyon olan takımı, dereceye giren kulüplerimizi ve mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Türk satrancının yükselişinde Süper Lig'in önemli bir yeri var. Kıymetli desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."