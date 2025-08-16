Bayegan Pendik Spor Kulübü Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bayegan Pendik Spor Kulübü Şampiyon Oldu

16.08.2025 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ni Bayegan Pendik Spor Kulübü şampiyon tamamladı.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ni Bayegan Pendik Spor Kulübü şampiyon tamamladı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bir otelde gerçekleştiren organizasyonda; 44 Büyükusta ve 39 Uluslararası Usta olmak üzere 134 ünvanlı sporcu ve toplamda 204 sporcu yarıştı.

Bayegan Pendik Spor Kulübü, 13 gün süren karşılaşmaların ardından 2025 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi şampiyonu oldu.

BİRFED-HUFEDER Fenerbahçe Satranç Takımı ikinci sırayı alırken, Pamukkale Üniversiteliler Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü ligi üçüncü sırada tamamladı.

İş Bankası destekleriyle dereceye giren kulüplere toplamda 1 milyon lira ödül verildi.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, her yıl satranç ailesini bir araya getiren, genç yeteneklerin tecrübeli ustalarla aynı masada buluştuğu çok değerli bir organizasyon oldu. Bu yıl da kulüplerimiz takım ruhuyla, üst düzey mücadeleler sergiledi. Şampiyon olan takımı, dereceye giren kulüplerimizi ve mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Türk satrancının yükselişinde Süper Lig'in önemli bir yeri var. Kıymetli desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Türkiye İş Bankası, Yerel Haberler, Etkinlikler, Fenerbahçe, İş Bankası, Pamukkale, Ekonomi, ankara, Pendik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayegan Pendik Spor Kulübü Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Şap hastalığı iddiaları bilimsel temelden yoksun Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Şap hastalığı iddiaları bilimsel temelden yoksun
Osimhen ve Icardi’ye büyük sevgi gösterisi Tribünler adeta çıldırdı Osimhen ve Icardi'ye büyük sevgi gösterisi! Tribünler adeta çıldırdı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında da zorlanmadan kazandı Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında da zorlanmadan kazandı
Bursa’da kuzen kavgası kanlı bitti Bursa'da kuzen kavgası kanlı bitti
Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 22:32:17. #7.12#
SON DAKİKA: Bayegan Pendik Spor Kulübü Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.