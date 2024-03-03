Bayer Leverkusen, Köln'ü 2-0 mağlup etti

Macaristan'da düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular ödüllendirildi

Karate Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (KAREV), 2023 yılında Macaristan'da yapılan Dünya Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara ve onları yetiştiren kulüp antrenörlerine altınla ödül verdi. KAREV Başkanı Ercüment Taşdemir, sporcuların başarısını ödüllendirmenin diğer sporcuları da teşvik ettiğini belirtti ve sporcuları ülkeyi en iyi şekilde temsil ettikleri için tebrik etti. Ödüller, Etlik Ülkü Ocakları Sayın Kerim Yazıharma, iş adamı Murat Gündüz ve Kocaeli Kağıt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Erçin tarafından takdim edildi. Şampiyonada derece yapan sporcular arasında Eray Şamdan, Tuba Yenen Yakan, Fatma Naz Yenen, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir yer aldı. Kulüp antrenörleri Mesut Kolaylı ve İsmail Hakkı Bulut da ödüllendirildi.