Bayer Münih, Vincent Kompany'i teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
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Spor

Bayer Münih, Vincent Kompany'i teknik direktör olarak atadı

Bundesliga ekiplerinden Bayer Münih, Thomas Tuchel ile yollarını ayırmasının ardından 38 yaşındaki Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'yi takımın başına getirdi. Kompany, Burnley'i geçen sezon Championship'te şampiyon yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

29.05.2024 18:23
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Bundesliga ekiplerinden Bayer Münih, Thomas Tuchel ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına 38 yaşındaki Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'yi getirdi.

Bundesliga'yı 3. sırada tamamlayarak geçtiğimiz sezon taraftarın beklentisinden uzak kalan Bayern Münih, yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti. Alman ekibi, Thomas Tuchel ile yollarını ayırıp, Burnley'i geçen sezon Championship'te şampiyon yapan Vincent Kompany ile 3 yıllık sözleşme anlaşma sağladı.

Kompany, 2020 yılında futbolculuk hayatını noktaladıktan hemen sonra Anderlecht'in başına geçti. Genç antrenör, ilk teknik adamlık deneyiminde 90 maçta 1,70 puan ortalaması tutturdu. Belçikalı teknik adam çalıştırdığı ikinci takım Burnley'i geçen sezon Championship'te şampiyon yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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