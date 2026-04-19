Bayern Münih, 30. Haftada Şampiyonluğunu İlan Etti
Bayern Münih, 30. Haftada Şampiyonluğunu İlan Etti

19.04.2026 21:01
Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasında evinde Stuttgart'ı 4-2 mağlup etti ve bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Münih, ilk yarısını 3-1 önde tamamladığı müsabakadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Ev sahibi takımın gollerini 31. dakikada Raphael Guerreiro, 33. dakikada Nicolas Jackson, 37. dakikada Alphonso Davies ve 52. dakikada da Harry Kane kaydetti. Konuk ekipte ise golleri 21. dakikada Chris Führich ve 88. dakikada da Chema Andres attı.

Münih, bu sonuçla puanını 79'a çıkardı ve Bundesliga'da bitime 4 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bavyera ekibi, Teknik Direktör Vincent Kompany yönetiminde 2024-2025 sezonundan sonra bu sezon da şampiyonluğa ulaştı. Münih ayrıca toplamda 35. lig şampiyonluğunu kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

