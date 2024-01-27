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Bayern Münih, Augsburg'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Bayern Münih, Augsburg'u 3-2 mağlup etti

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 19. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Augsburg'u 3-2 mağlup etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, Aleksandar Pavlovic ve Alphonso Davies'in golleriyle maçın ilk yarısını 2-0 önde kapadı. Augsburg'un golüne rağmen Bayern Münih, Harry Kane'nin golüyle 3-1 öne geçti. Son dakikalarda atılan penaltı golüne rağmen Bayern Münih, maçı 3-2 kazandı. Bayern Münih bu galibiyetle puanını 47'ye çıkardı, Augsburg ise 21 puanda kaldı.

Bayern Münih, Augsburg\'u 3-2 mağlup etti
27.01.2024 - 21:37,
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Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 19. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Augsburg'u 3-2 mağlup etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, 23. dakikada Aleksandar Pavlovic ve 45+5. dakikada Alphonso Davies'in golleriyle maçın ilk yarısını 2-0 önde kapadı.

Augsburg 52. dakikada Ermedin Demirovic'in golüyle farkı bire indirse de Bayern Münih, 58. dakikada Harry Kane'nin golüyle 3-1 öne geçti.

Augsburg'da Sven Michel 88. dakikada penaltı atışından yararlanamazken, Ermedin Demirovic 90+4. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirerek farkı tekrar bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Bayern Münih, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Bayern Münih bu galibiyetin ardından puanını 47'e çıkarırken, Augsburg 21 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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