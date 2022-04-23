Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti! - Son Dakika
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Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti!

23.04.2022 22:04
Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti!

Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Toplamda 32. şampiyonluğuna ulaşan Bavyera ekibi, Avrupa'nın en büyük beş liginde art arda 10 lig şampiyonluğu kazanan ilk takım oldu.

Almanya'da şampiyon yine değişmedi. Borussia Dortmund'u 3-1 yenen Bayern Münih, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsledi.

BAYERN MUNIH'TEN PEŞ PEŞE 10. ŞAMPİYONLUK

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Serge Gnabry, 34. dakikada Robert Lewandowski ve 83. dakikada Jamal Musiala kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 52. dakikada penaltıdan Emre Can attı. Toplamda 32. şampiyonluğuna ulaşan Bayern Münih, Avrupa'nın en büyük beş liginde art arda 10 lig şampiyonluğu kazanan ilk takım oldu.

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Bundesliga'nın şampiyonu Bayern Münih! Bundesliga'nın şampiyonu Bayern Münih!

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