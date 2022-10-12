Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı! - Son Dakika
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Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!

12.10.2022 19:13

Bayern Münih, Barcelona'ya kaptırdığı Lewandowski'nin yerine sürpriz bir isim transfer ediyor. Bavyera ekibi, Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'i kadrosuna katmak için 100 milyon euroyu gözden çıkardı. 2024 yazında İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki golcü, bu sezon 12 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Tottenham formasıyla bireysel olarak birçok başarı yakalayan ancak 29 yaşına gelmesine rağmen koleksiyonuna hiçbir kupa ekleyemeyen Harry Kane, Bayern Münih yolcusu.

100 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLIĞINDALAR

Transfer döneminde en önemli gol silahı Robert Lewandowski'yi Barcelona'ya kaptıran Bayern Münih, Tottenham'ın İngiliz santrforu Harry Kane için gemileri yaktı. Alman devi, 29 yaşındaki futbolcu için 100 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

"BAYERN MUNİH, DÜNYANIN EN İYİ KULÜPLERİNDEN BİRİ"

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham Hotspur'unEintracht Frankfurt ile oynayacağı karşılaşma öncesi Bayern Münih iddiaları sorulan Kane, "Bayern Münih, dünyanın en iyi kulüplerinden biri ancak ben Tottenham'a ve galibiyete odaklandım" ifadelerini kullandı.

HİÇ KUPA KAZANAMADI

Tottenham'da hiç kupa kazanamayan Harry Kane, İngiliz ekibinin formasıyla birçok bireysel başarıya imza attı. İngiliz golcü, 6 kez Premier Lig'de gol kralı olurken 4 kez de sezonun en iyi oyuncusu seçildi. Harry Kane bu sezon 12 resmi maçta takımına 8 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

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Tottenham Hotspur FC, Bundesliga, Harry Kane, Spor, Son Dakika

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