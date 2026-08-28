Bayern Münih Farklı Geri Döndü - Son Dakika
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Bayern Münih Farklı Geri Döndü

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Bayern Münih, Stuttgart'ı 5-1 yenerek güçlü bir galibiyet aldı. Goller Upamecano ve Olise'den.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) son şampiyon Bayern Münih, sahasında Stuttgart'ı 5-1 mağlup etti.

Bavyera ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Dayot Upamecano, 55 ve 63. dakikalarda Michael Olise, 57. dakikada Josha Vagnoman (kendi kalesine) ve 90. dakikada Luis Diaz attı.

Konuk takımın tek golünü ise 52. dakikada Josha Vagnoman kaydetti.

Kaynak: AA

Bayern Münih, Stuttgart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih Farklı Geri Döndü - Son Dakika

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