Bayern Münih, Nick Weiler-Babb ile yeni sözleşme imzaladı

ABD'li basketbolcu geçtiğimiz sezon Münih ile Euroleague'de 6.3 sayı, 3.7 ribaund, 2.5 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti. - İSTANBUL

THY Euroleague takımlarından Bayern Münih, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alman temsilcisi bu doğrultuda iç transferde ABD'li Nick Weiler-Babb ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı duyuruldu.

Kaynak: İHA

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