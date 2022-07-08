Bayern Münih, Nick Weiler-Babb ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayern Münih, Nick Weiler-Babb ile yeni sözleşme imzaladı

08.07.2022 12:50
Bayern Münih, Nick Weiler-Babb ile yeni sözleşme imzaladı

Alman ekibi Bayern Münih, ABD'li basketbolcu Nick Weiler-Babb ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Alman ekibi Bayern Münih, ABD'li basketbolcu Nick Weiler-Babb ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

THY Euroleague takımlarından Bayern Münih, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alman temsilcisi bu doğrultuda iç transferde ABD'li Nick Weiler-Babb ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı duyuruldu.

ABD'li basketbolcu geçtiğimiz sezon Münih ile Euroleague'de 6.3 sayı, 3.7 ribaund, 2.5 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Filistin lideri Abbas ile İsrail Savunma Bakanı, Ramallah'ta Biden'ın ziyaretini görüştü Filistin lideri Abbas ile İsrail Savunma Bakanı, Ramallah'ta Biden'ın ziyaretini görüştü Starlink denizde kullanıma açılıyor! Türkiye'de olacak mı? Starlink denizde kullanıma açılıyor! Türkiye'de olacak mı? Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'de Azınlıklara Yönelik Polis Şiddeti Alışılmadık Bir Durum Değil Video: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'de Azınlıklara Yönelik Polis Şiddeti Alışılmadık Bir Durum Değil
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Bayern Münih, Basketbolcu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih, Nick Weiler-Babb ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:32 Tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı
12:29 Dolar/TL, haftanın son gününde 17,31 seviyesinden işlem görüyor
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 14:02:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bayern Münih, Nick Weiler-Babb ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement