Bayern Münih sahasında Augsburg engelini tek golle geçti - Son Dakika

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Augsburg'u 1-0 yendi.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında Allianz Arena'da Augsburg'u konuk etti.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan Bayern Münih, 82. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrıldı.
Lider Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 69'a çıkardı.
Augsburg ise 32 puanda kaldı ve 14. sıraya geriledi.
Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg sahasında Arminia Bielefeld'i 4-0, Köln evinde Mainz 05'i 3-2 ve Borussia Mönchengladbach deplasmanda Greuther Fürth'ü 2-0 yendi.
Kaynak: AA
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