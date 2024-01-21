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Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'e 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'e 1-0 mağlup oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'e 1-0 mağlup oldu. Bundesliga'da son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, 18. hafta mücadelesinde Werder Bremen'i ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 59. dakikasında Mitchell Weiser ile öne geçen konuk takım, kalan bölümde skoru koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından 41 puanda kalan Bavyera temsilcisi ile namağlup lider Bayer Leverkusen arasındaki fark 7'ye çıktı. Werder Bremen ise puanını 20 yaptı.

Bayern Münih, sahasında Werder Bremen\'e 1-0 mağlup oldu
21.01.2024 - 20:43,
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'e 1-0 mağlup oldu.

Bundesliga'da son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, 18. hafta mücadelesinde Werder Bremen'i ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 59. dakikasında Mitchell Weiser ile öne geçen konuk takım, kalan bölümde skoru koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından 41 puanda kalan Bavyera temsilcisi ile namağlup lider Bayer Leverkusen arasındaki fark 7'ye çıktı. Werder Bremen ise puanını 20 yaptı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'e 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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