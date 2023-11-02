Bayern Münih'te Galatasaray maçı öncesi deprem! De Light dizinden sakatlandı

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Bayern Münih, 3. Lig ekibi Saarbrücken'e 2-1 yenildiği mücadelede Matthijs de Ligt'i sakatlığa kurban verdi. Hollandalı stoper, Borussia Dortmund ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

"SON DERECE ACI VERİCİ"

Sakatlıkla ilgili konuşan Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Yine aynı dizindeki kapsülden sakatlandı. Umarız herhangi bir bağ etkilenmemiştir. Son derece acı verici." ifadelerini kullandı.

AYAKTA KALAN TEK STOPER KIM MIN-JAE

Bundeliga'da Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray'a karşı üst üste kritik maçlara çıkacak olan Alman devinde sağlıklı tek stoper Kim Min-Jae.