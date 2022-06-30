Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı - Son Dakika
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Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı

30.06.2022 18:12
Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Bild muhabiri Lena Wurzenberger ile gizli bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Yaşanan gelişme sonrası Bild, çıkar çatışmasının önüne geçmek adına muhabir Lena'nın görevden alındığını duyurdu.

Bundesliga ekibi Bayern Münih'in genç teknik direktörüJulian Nagelsmann'ın Bild muhabiri Lena Wurzenberger ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Eşi Verena'dan ayrılan Nagelsmann'ın gizli aşkı Almanya'da gündeme oturdu.

TATİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Bayern Münih'in çalıştırıcısı ile Bild gazetesinde Bayern Münih ve Werder Bremen muhabirliği yapan Lena Wurzenberger Ibiza'da birlikte görüntülendi. Julian Nagelsmann, Wurzenberger'in Bayern Münihli futbolcularla olan samimiyetinden dolayı bu ilişkinin gün yüzüne çıkmasını istemiyordu.

MUHABİRLİK GÖREVİNDEN ALINDI

Almanya'nın Bild gazetesi, Bayern Münih ve Werder Bremen muhabirliği yapan Lena Wurzenberger'in görevinden alındığını açıkladı. Gazetede alınan bu kararın sebebi,"Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann ile Bayern Münih'i takip eden gazeteci Lena Wurzenberger'in ilişkisinden bugün haberdar olduk. Çıkar çatışmasının önüne geçmek adına Wurzenberger Bayern Münih muhabirliği görevinden alınmıştır" ifadeleriyle açıklandı.

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SON DAKİKA: Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı - Son Dakika
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