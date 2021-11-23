Bayern Münih, Ukrayna'da turladı! Lucescu'nun öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nden ayrıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Bayern Münih, deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Alman devi, Ukrayna'da karlı bir havada oynanan mücadelede rakibini 2-1 yendi.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Robert Lewandowski ve 42. dakikada Kingsley Coman kaydederken, Dinamo Kiev'in golünü 70. dakikada Denys Harmash attı. Bu sonuçla 5'te 5 yapan Alman ekibi 15 puana ulaştı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Grupta son sırada yer alan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ise 1 puanda kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
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