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Bayern Münih, Union Berlin'i mağlup etti ve Nenad Bjelica kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Bayern Münih, Union Berlin'i mağlup etti ve Nenad Bjelica kırmızı kart gördü

Almanya Bundesliga'nın 13. hafta erteleme maçında Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i 1-0 mağlup etti. Maçın ikinci yarısında yaşanan bir tartışmanın ardından eski Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, Bayern Münihli Leroy Sane'ye tokat attı ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Bayern Münih bu galibiyetle puanını 44'e çıkardı ve ikinci sırada yer aldı. Union Berlin ise 14 puanla düşme hattının bir basamak üstünde bulunuyor.

Bayern Münih, Union Berlin\'i mağlup etti ve Nenad Bjelica kırmızı kart gördü
25.01.2024 - 02:03,
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Almanya Bundesliga'nın 13'üncü hafta erteleme maçında Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i 1-0 mağlup etti. Maçın ikinci yarısında bir pozisyonda yaşanan tartışmanın ardından Sane'ye tokat atan eski Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bayern Münih, ligde 13'üncü haftanın erteleme maçında Allianz Arena'da bu sezon başında Trabzonspor'u da çalıştıran Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın yönettiği Union Berlin'i konuk etti. Ev sahibi, mücadeleyi Raphael Guerreiro'nun golüyle 1-0 kazandı.

Ancak maçın ikinci yarısında müsabakanın önüne geçen bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 74'üncü dakikasında taç kullanmaya giden Leroy Sane ile Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica arasında gerginlik meydana geldi. Topu hızlı oyuna sokmak isteyen Sane'ye engel olan Bjelica, ikili arasındaki tartışmanın ardından Bayern Münihli futbolcuya tokat attı. Bu olayın ardından saha kenarında gerginlik yaşanırken Hırvat teknik adam direkt kırmızı kart gördü. Leroy Sane ise sarı kartla cezalandırıldı.

Bayern Münih, aldığı galibiyetle puanını 44 yaptı ve zirvedeki 48 puanlı Leverkusen'i takibini ikinci sırada sürdürüyor. Nenad Bjelica'nın takımı Union Berlin ise 14 puanla düşme hattının 1 basamak üstünde 15'inci sırada bulunuyor.

Kaynak: DHA
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