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Bayındırspor, Yıldız 45 FK'yı 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Bayındırspor, Yıldız 45 FK'yı 4-0 mağlup etti

İzmir'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta Bayındırspor, Yıldız 45 FK'yı 4-0 mağlup etti. Maçta Bayındırspor'un gollerini Berkay Aktürk ve Hasan Aykılıç attı.

Bayındırspor, Yıldız 45 FK\'yı 4-0 mağlup etti
30.12.2023 - 20:25,
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İzmir'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta Bayındırspor, Yıldız 45 FK'yı 4-0 yendi.

Bayındır Şehir Stadında oynanan maçta ev sahibi ekip, rakibi Yıldız 45 FK'yı 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bayındırspor'un gollerini 33. dakikada Berkay Aktürk, 35, 61 ve 89. dakikada Hasan Aykılıç'ın kaydetti.

Kaynak: AA
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