Bayraklı Belediyesi Sporcuları Yüzlerce Derece Kazandı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Sporcuları Yüzlerce Derece Kazandı

Bayraklı Belediyesi Sporcuları Yüzlerce Derece Kazandı

Bayraklı Belediyesi, tekvando ve kick boks şampiyonalarında toplam 7 derece kazanarak ilçenin gururu oldu. Yıldızlar il birinciliği tekvando müsabakasında 5 madalya kazanan sporcular, İller arası kick boks şampiyonasında da başarılı sonuçlar elde etti.

25.04.2024 13:24  Güncelleme: 13:27
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Spora ve sporcuya yaptığı yatırımla katıldığı müsabakalarda yüzlerce derece alarak fark oluşturan Bayraklı Belediyesi, başarılarına yenilerini ekledi. Bu kapsamda tekvando ve kick boks şampiyonasında toplam 7 derece kazanan Bayraklılı sporcular, ilçenin gururu oldu.

Çiğli Spor Salonunda gerçekleştirilen yıldızlar il birinciliği tekvando müsabakası ve İzmir Afet Evleri Spor Salonunda düzenlenen İller arası kick boks şampiyonasına katılan Bayraklı Belediyesi sporcuları, başarılarıyla müsabakalara damga vurdu. Bayraklılı sporcular kazandıkları 5 madalya ile yıldızlaştı. 330 sporcunun katıldığı yıldızlar il birinciliği tekvando müsabakasında Bayraklı Belediyesi sporcuları, toplam 5 madalya kazanarak yarışmaların yıldızı oldu. Feyzasu Sarıkaya birinci, Ege Kovanlık ve İsmail Yahya Topaloğlu ikinci, Kerim Söylemez ve Yaren Toktor ise üçüncü oldu.

İzmir Afet Evleri Spor Salonunda yapılan 8 ilden 240 sporcunun katıldığı iller arası kick boks şampiyonasına iki sporcu ile katılan Bayraklı Belediyesi Spor Kulubünün kick boks takımında yer alan Nehir Yaman Genç, "Bayan K-1 Stil" kategorisinde ikinci olurken, Serap Ceylan ise "Full Contact" kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

Bayraklılı sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı'da gençlerimize ayrı bir önem veriyoruz. Onların her alanda başarılı olabilmesi için eğitimden spora, kültür-sanattan gençlik projelerine kadar her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Biz elimizden geleni yaparken inanıyoruz ki onlar da başarılarını her geçen gün daha da büyütecek. Bu kapsamda son müsabakalarda ilçemizi gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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