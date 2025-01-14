Bayram Hasçelik Nurlupınarspor'un Yeni Teknik Direktörü - Son Dakika
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Bayram Hasçelik Nurlupınarspor'un Yeni Teknik Direktörü

Bayram Hasçelik Nurlupınarspor\'un Yeni Teknik Direktörü

Nurlupınarspor, Bayram Hasçelik ile teknik direktörlük için anlaşma sağladı. İlk yarıda başarılıydı.

14.01.2025 10:54
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Manisa'da yıllarca Nurlupınarspor formasını giyen ve kaptanlığını yapan Bayram Hasçelik, şimdi de takımın başında sahaya çıkacak. Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Nurlupınarspor'un ilk yarının son 3 maçında takımın başında sahaya çıkan kulübün sportif direktörü Bayram Hasçelik 3 maçtan da galibiyetle ayrılınca takımın yeni Teknik Direktörü olarak kulüple anlaşmaya vardı.

Nurlupınarspor, teknik direktörlük görevi için sezon başından bu yana sportif direktörlüğünü yapan Bayram Hasçelik ile anlaşmaya vardı. Ligin ikinci yarısında takımın başında yer alacak Bayram Hasçelik, Nurlupınarspor Başkanı Lokman Aran ile bir araya gelerek kendisini kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Başkan Lokman Aran, Bayram Hasçelik'e güvendiklerini belirterek, "Bayram Hocamız ilk yarının son 3 maçında takımımızın başında sahaya çıktı. Bu maçlarda aldığı sonuçlarla bizleri ve camiamızı mutlu etti. Almış olduğumuz kararla ikinci yarıda yolumuza Bayram Hasçelik Hocamızla devam edeceğiz. Kendisine ve ekibine inanıyor ve güveniyoruz. Anlaşma her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teknik heyetimize başarılar diliyorum" dedi.

Takımın yeni Teknik Direktörü Bayram Hasçelik ise, camiayı bildiğini ve Nurlupınarspor'un başarısı için elinden gelen gayreti göstereceğini belirterek, "Bölgesel Amatör Ligi'nin takip edilen ekiplerinden birinde görev almak benim için mutluluk verici. Beni bu göreve laik gören Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize çok teşekkür ederim. Mahalle halkımızın desteğini ligin ikinci yarısında da yanımızda görmek istiyoruz. İlk yarıda aldığımız başarılı sonuçları alıp sezonu hak ettiğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bayram Hasçelik Nurlupınarspor'un Yeni Teknik Direktörü - Son Dakika

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