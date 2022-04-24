Bayrampaşa Spor: 1-0 - Son Dakika
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Bayrampaşa Spor: 1-0

24.04.2022 17:09
Bayrampaşa Spor: 1-0

STAT: Özer TürkHAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız (xx), Abdullah Melih Karaduman (xx), Şefik Öner (xx)KUŞADASISPOR: Onur Muhammet (xx) - Emir (xx), Özcan (x) (Dk. 42 Emre x), Ömer Alp (xx), Mustafa (xx) (Dk. 85 Barış), Murat (xx), Atakan (xx), Serkan (xx) (Dk.

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız (xx), Abdullah Melih Karaduman (xx), Şefik Öner (xx)KUŞADASISPOR: Onur Muhammet (xx) - Emir (xx), Özcan (x) (Dk. 42 Emre x), Ömer Alp (xx), Mustafa (xx) (Dk. 85 Barış), Murat (xx), Atakan (xx), Serkan (xx) (Dk. 50 Cihangir x), Ferhat (xx), Özer Ozan (xx) (Dk. 85 Metin Arda), Berkay (x) (Dk. 46 Mehmet x)BAYRAMPAŞA SPOR: Cengizhan Şarli (x) - Utkan (x), Tolga (x), Uğur (xx), Cengizhan Bayrak (x), Hasan Basri (x) (Dk. 61 Burhan x), Erkam (x), Mustafa (x), Yusuf (x) (Dk. 82 Mehmet x), Yasin (x) (Dk. 72 Taha x), İbrahim (xx)GOL: Dk. 16 Serkan (Kuşadasıspor)SARI KARTLAR: Emre (Kuşadasıspor), Mustafa, Tolga (Bayrampaşa)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iddiası bulunmayan iki takımdan Kuşadasıspor, evinde Bayrampaşa Spor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 16'ncı dakikada ev sahibi ekip adına Serkan kaydetti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar 47 puana ulaşırken, Bayrampaşa 45 puanda kaldı.


- Kuşadası
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Bayrampaşa, Ömer Alp, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bayrampaşa Spor: 1-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa Spor: 1-0 - Son Dakika
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