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BB Erzurumspor: 1-1 - Son Dakika

BB Erzurumspor: 1-1

21.02.2022 19:15
BB Erzurumspor: 1-1

STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin TetikADANASPOR: Kracic - Donkor, Ulaş, Evren, Celil (Dk. 83 Efe), Benasser, Kadir, Fıratcan, Ciss, Tetteh (Dk. 76 Bruns), Ahmethan Köse (Dk. 66 Eren)BB ERZURUMSPOR: Szumski - Orhan, Aykut, Mustafa (Dk.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik

ADANASPOR: Kracic - Donkor, Ulaş, Evren, Celil (Dk. 83 Efe), Benasser, Kadir, Fıratcan, Ciss, Tetteh (Dk. 76 Bruns), Ahmethan Köse (Dk. 66 Eren)BB ERZURUMSPOR: Szumski - Orhan, Aykut, Mustafa (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Mücahid, Estrela, Hasek (Dk. 79 Malle), Novikovas (Dk. 78 Süleyman), Eren, Emircan (Dk. 66 Shara), Oltan (Dk.46 Gökhan Alsan)GOLLER: Dk. 64 Ciss (Adanaspor) - Dk. 55 Novikovas (BB Erzurumspor)SARI KART: Kadir (Adanaspor), Novikovas (BB Erzurumspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Adanaspor, sahasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

2'nci dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza yayının hemen gerisinde topla buluşan Novikovas, pasını penaltı noktasındaki Emircan'a verdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.17'nci dakikada gelişen Adanaspor atağında topla buluşan Ahmethan'ın vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak, penaltı çizgisinde Tetteh'in önünde kaldı. Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.55'inci dakikada Erzurumspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Hasek, pasını sağ çaprazdan hareketlenen Novikovas'a verdi. Novikovas, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşla, topu ağlara gönderdi: 0-1.64'üncü dakikada Adanaspor eşitliği yakaladı. Tetteh'in topuk pasıyla topla buluşan Ciss, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


- Adana
BB Erzurumspor: 1-1
BB Erzurumspor: 1-1
BB Erzurumspor: 1-1
BB Erzurumspor: 1-1
BB Erzurumspor: 1-1
BB Erzurumspor: 1-1
BB Erzurumspor: 1-1
BB Erzurumspor: 1-1
BB Erzurumspor: 1-1
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BB Erzurumspor: 1-1 BB Erzurumspor: 1-1 Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 BB Erzurumspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 BB Erzurumspor: 1

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Evren, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor: 1-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: BB Erzurumspor: 1-1 - Son Dakika
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