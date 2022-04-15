BB Erzurumspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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BB Erzurumspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

15.04.2022 14:05
BB Erzurumspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

BB Erzurumspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, 32. haftada Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Erzurumspor Tesislerinde Teknik Direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde 1,5 saat süren antrenmana mavi-beyazlılar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra çift kale maç oyunu ile devam ederek hazırlıklarını teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı. Çalışmalara sakatlığı devam eden Aykut Demir katılmadı.

Kalan 7 maçın final maçı olduğunu belirten Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, "Şu an itibariyle hedeflediğimiz puanın çok altındayız. Ligdeki mücadelemizi bırakmayacağız. Boluspor deplasmanı bizim için zor bir deplasman olacak. Biz çıkıp üç puan için savaşacağız. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah üç puanla dönmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

BB Erzurumspor, bugün hava yoluyla Ankara'ya geçerek, Bolu'da kampa girecek. - ERZURUM

BB Erzurumspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Cumartesi, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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