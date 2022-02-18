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BB Erzurumspor, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

BB Erzurumspor, PFDK'ya sevk edildi

18.02.2022 17:27
BB Erzurumspor, PFDK'ya sevk edildi

BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'de sahasında oynadıkları Eyüpspor müsabakasında yaşanan olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'de sahasında oynadıkları Eyüpspor müsabakasında yaşanan olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliği'nce bugün yapılan sevk raporlarına göre, Spor Toto 1. Lig'de dün Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan BB Erzurumspor - Eyüpspor karşılaşmasında yaşanan saha olaylarından dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca BB Erzurusmpor'un PFDK'ya sevk edildiği belirtildi. - İSTANBUL

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor


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