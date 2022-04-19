İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester United'la Anfield'da karşılaşan Liverpool'da taraftarlar, oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'ya destek verdi.
Liverpool taraftarı, Cristiano Ronaldo'nun forma numarası da olan 7. dakikada kendileriyle özdeşleşen " You'll Never Walk Alone" (Asla yalnız yürümeyeceksin) şarkısını söyledi. Portekizli yıldız dün yaptığı açıklamada yeni doğan ikiz bebeklerinden oğlunu kaybettiğini açıklamıştı. Cristiano Ronaldo, Liverpool maçında forma giymedi.
Son Dakika › Spor › Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek - Son Dakika