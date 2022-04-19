Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek - Son Dakika
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Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek

19.04.2022 23:42
Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek

Yeni doğan oğlunun yaşamını yitirdiğini açıklayan Cristiano Ronaldo'ya Liverpool taraftarı, Manchester United maçında destek verdi. Kırmızılar'ın taraftarları, Ronaldo'nun da forma numarası olan 7. dakikada kendileriyle özdeşleşen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısını bu kez Portekizli yıldız için söyledi.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester United'la Anfield'da karşılaşan Liverpool'da taraftarlar, oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'ya destek verdi.

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"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN"

Liverpool taraftarı, Cristiano Ronaldo'nun forma numarası da olan 7. dakikada kendileriyle özdeşleşen " You'll Never Walk Alone" (Asla yalnız yürümeyeceksin) şarkısını söyledi. Portekizli yıldız dün yaptığı açıklamada yeni doğan ikiz bebeklerinden oğlunu kaybettiğini açıklamıştı. Cristiano Ronaldo, Liverpool maçında forma giymedi.

Dakikaya dikkat! Evlat acısıyla yıkılan Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek
Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek
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Son Dakika Spor Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek - Son Dakika
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