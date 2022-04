Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek - Son Dakika

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester United'la Anfield'da karşılaşan Liverpool'da taraftarlar, oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'ya destek verdi.

"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN"

Liverpool taraftarı, Cristiano Ronaldo'nun forma numarası da olan 7. dakikada kendileriyle özdeşleşen " You'll Never Walk Alone" (Asla yalnız yürümeyeceksin) şarkısını söyledi. Portekizli yıldız dün yaptığı açıklamada yeni doğan ikiz bebeklerinden oğlunu kaybettiğini açıklamıştı. Cristiano Ronaldo, Liverpool maçında forma giymedi.