Bebek fotoğrafı paylaşarak Icardi'ye sorduğu soru olay yarattı! Wanda Nara'dan sürpriz teklif

EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Milyonların merak ettiği soru yanıt buldu

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle her zaman gündem olan Icardi ile Wanda Nra çifti, yine sosyal medyayı salladı.

"BAŞKA BİR ÇOCUĞUNUN OLMASINI İSTER MİYDİN?"

Wanda Nara kuvözde bir bebekle olan fotoğrafını paylaşarak Icardi'yi etiketledi ve "Başka bir çocuğunun olmasını ister miydin?" diye sordu. Bu gönderiye Arjantinli futbolcu Icardi, "Bu konuda düşüneceğim." yanıtını verdi.

YENİDEN BABA MI OLUYOR?

Sosyal medyada ilgi gören paylaşım sonrası Icardi'nin yeniden baba olacağı yorumları yapılmaya başlandı.

İşte o paylaşım: