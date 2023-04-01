Bebek fotoğrafı paylaşarak Icardi'ye sorduğu soru olay yarattı! Wanda Nara'dan sürpriz teklif - Son Dakika
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Bebek fotoğrafı paylaşarak Icardi'ye sorduğu soru olay yarattı! Wanda Nara'dan sürpriz teklif

01.04.2023 09:44

Eşi Mauro Icardi ile yeniden barışma kararı alan Wanda Nara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Nara, kuvözde yatan bir bebekle paylaştığı fotoğrafa, "Başka bir çocuğunun olmasını ister miydin?" notunu yazıp Icardi'yi etiketledi. Galatasaray'ın yıldızı ise bu gönderi için, "Bu konuda düşüneceğim." yanıtını verdi. Bazı taraftarlar bu paylaşım için Nara'yı topa tutarken, "Bunun yeri sosyal medya mı?" diyerek çıkıştı.

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle her zaman gündem olan Icardi ile Wanda Nra çifti, yine sosyal medyayı salladı.

"BAŞKA BİR ÇOCUĞUNUN OLMASINI İSTER MİYDİN?"

Wanda Nara kuvözde bir bebekle olan fotoğrafını paylaşarak Icardi'yi etiketledi ve "Başka bir çocuğunun olmasını ister miydin?" diye sordu. Bu gönderiye Arjantinli futbolcu Icardi, "Bu konuda düşüneceğim." yanıtını verdi.

YENİDEN BABA MI OLUYOR?

Sosyal medyada ilgi gören paylaşım sonrası Icardi'nin yeniden baba olacağı yorumları yapılmaya başlandı.

İşte o paylaşım:

YORUMLAR
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Wanda Nara'nın sosyal medyada bebek fotoğrafı paylaşarak Icardi'ye sorduğu soru olay oldu Wanda Nara'nın sosyal medyada bebek fotoğrafı paylaşarak Icardi'ye sorduğu soru olay oldu

Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bebek fotoğrafı paylaşarak Icardi'ye sorduğu soru olay yarattı! Wanda Nara'dan sürpriz teklif - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebek fotoğrafı paylaşarak Icardi'ye sorduğu soru olay yarattı! Wanda Nara'dan sürpriz teklif - Son Dakika
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