Bir dargın bir barışık ilişkileriyle her zaman gündem olan Icardi ile Wanda Nra çifti, yine sosyal medyayı salladı.
Wanda Nara kuvözde bir bebekle olan fotoğrafını paylaşarak Icardi'yi etiketledi ve "Başka bir çocuğunun olmasını ister miydin?" diye sordu. Bu gönderiye Arjantinli futbolcu Icardi, "Bu konuda düşüneceğim." yanıtını verdi.
Sosyal medyada ilgi gören paylaşım sonrası Icardi'nin yeniden baba olacağı yorumları yapılmaya başlandı.
İşte o paylaşım:
Son Dakika › Spor › Bebek fotoğrafı paylaşarak Icardi'ye sorduğu soru olay yarattı! Wanda Nara'dan sürpriz teklif - Son Dakika