Bedensel engelli milli atletlerden 9 madalya

Para Atletizm Milli Takımı, Tunus Grand Prix'sinde 4 altın, 4 gümüş ve 1 bronz kazandı

Kurulduğu günden bu yana Türkiye'de sporun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsoru olduğu Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun (TBESF) Para Atletizm Milli Takımı, Tunus'un ev sahipliğinde düzenlenen Tunus Grand Prix'sine damga vurdu. Ay-yıldızlılar, 27 ülkeden 450 sporcunun katıldığı turnuvada 4 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmayı başardı.

Para atletizm branşında en eski ve köklü organizasyonlarından biri olan Grand Prix'de Türkiye; 4 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Turnuvada milliler adına ilk altın madalya yüksek atlama kategorisinde geldi. Bu kategoride Abdullah Ilgaz, 1.93'lük derecesiyle hem Türkiye rekorunu kırdı hem de birinciliği elde etti. Gökhan Akın ise yüksek atlamada ülkemize bronz madalya getirdi.

Dünya rekorunu 9 cm ile kaçırdı

Ciritte ise Muhammet Khalvandi, çok büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu. Milli sporcu, 51.33 metrelik derecesiyle dünya rekorunun 9 cm gerisinde kalarak altın madalyaya uzandı. Muhammet, bu derece ile en yakın rakibiyle 7 metre 27 santimetrelik bir farka da sahip oldu.

100 ve 400 metreye Türkiye damgası

Türkiye, organizasyonda kadınlar 100 ve 400 metreye ise adeta damga vurdu. Her iki kategoride de Zübeyde Süpürgeci altın madalyalara uzanırken, Zeynep Acet ise gümüş madalyaların sahibi oldu.

Erkekler cirit atmada Muhsin Kaedi 31.64 metrelik derecesi ile sıralamada ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Son gün gerçekleştirilen cirit atma yarışında ise genç sporcu Gürkan Uncuoğlu, kendi en iyi derecesini yaparak gümüş madalya elde etti. - İSTANBUL