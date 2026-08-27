Bedirhan Bülbül Avrupa Şampiyonası Kadrosundan Çıkarıldı - Son Dakika
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Bedirhan Bülbül Avrupa Şampiyonası Kadrosundan Çıkarıldı

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A Milli Voleybol Takımı oyuncusu Bedirhan Bülbül, omuz sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Bedirhan Bülbül, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan Bedirhan Bülbül'ün sağlık durumu hakkında yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Erkek Voleybol Takımı sporcumuz Bedirhan Bülbül'ün mevcut sağ omuz ağrısı ve şikayetleri nedeniyle yapılan güncel klinik değerlendirme ve görüntüleme sonucunda, omuz eklemini ilgilendiren kas gruplarında kısmi hasar ve omuz ekleminde sıkışma bulguları tespit edilmiştir. Mevcut bulgular doğrultusunda sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, iyileşme sürecinin yaklaşık 6 hafta sürmesi öngörülmektedir. Bu doğrultuda, tedavi ve rehabilitasyon süreci göz önünde bulundurularak Bedirhan Bülbül'ün Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarılması uygun görülmüştür."

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bedirhan Bülbül Avrupa Şampiyonası Kadrosundan Çıkarıldı - Son Dakika

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