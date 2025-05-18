Bedri Yücel, Elazığspor\'un Tarihi Formasını Müzeye Bağışladı

Elazığlı yazar Bedri Yücel, 23 yıl önce Elazığspor'un ilk defa Süper Lig'e çıktığı maçın formasını, 23 yıl sakladıktan sonra müzeye bağışladı.

Elazığspor, 18 Mayıs 2002 tarihinde Ankara'da Şekersporu 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Elazığ'da 'Bir Garip Bedo' lakabıyla bilinen yazar Bedri Yücel, o maçın imzalı formasını 23 yıl boyunca sakladı. Yücel, aynı günün yıl dönümünde formayı Kent Müzesi'ne bağışladı. Forma Elazığspor köşesinde sergilenmeye başladı. Aynı zamanda 2008 tarihindeki ilk gece biletini de müzeye bağışlayan Bedri Yücel, 1. Lig'e çıkmak için mücadele eden Elazığspor'un şampiyon olmasını istedi.

Elazığlı bir yazar olduğunu ve iki kitap çıkardığını dile getiren Bedri Yücel, "Elazığ'daki gazetelerde de köşe yazarlığı yapmaktayım. 2001-2002 sezonunda Elazığspor, Ankara'da Şekerspor ile oynadığı maçı 3-1 kazanıp, Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti. Maçtan sonra o zamanki takım kaptanı Mehmet Altıparmak'tan bir forma rica etmiştim. Sağ olsun kaptanımız da formayı, takımdaki bazı futbolculara imzalatarak bana göndermişti. Ben bu formayı 23 senedir saklıyorum. Bu günde 23. yıl dönümüdür. Şampiyon olduğumuz veya küme düşmekten kurtulduğumuz zaman bu formayı çıkartıp giyerdim. Ardından tekrar sandığa koyardım. Senelerdir bu davranışım devam etti. Sonunda Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğuları tarafından yapılan Kent Müzesi'nde Elazığspor köşesi olduğu için buraya hediye etmeye karar verdim. Bugün de bu formamızı 18 Mayıs 2025 tarihinde müzeye teslim ettim. Formamızın yanında Elazığ'da oynanan ilk gece maçının bileti vardı. 2008 tarihinde oynanmıştı. O bileti de muhafaza etmiştim. Biletle beraber formayı bugün müzemize teslim ettim. Ayrıca Elazığspor futbolcu ve hocamızdan bir ricam olacak. Bu şampiyon olduğumuz formayı getirip, buraya hediye ettim. Siz de bu sene takımı tekrar şampiyon yapın ve bana mümkünse futbolcuların imzaladığı bir formayı gönderin. Onu da ölene kadar saklayayım" dedi. - ELAZIĞ