Beijing Kış Olimpiyatları'na robot garsonlar ve şefler damga vurdu

Beijing Kış Olimpiyatları'na sporcuların performansları kadar robot garsonlar da damga vurdu. Ana Medya Merkezi'nin akıllı restoranında görev yapan robot garson ve şefler binlerce insana hizmet veriyor.

10 BİN PERSONELE HİZMET VERİYOR

Xinhua'nın haberine göre, restoranın Olimpiyatlar boyunca 200'den fazla ülke ve bölgeden binlerce gazeteci ve 200 yayın kuruluşundan yaklaşık 10.000 personele hizmet vermesi bekleniyor. MMC Akıllı Restoran'ın Proje Danışmanı Zhong Zhanpeng ise yaptığı açıklamada, "Restoranımız 24 saat hizmet verebilir. Ayrıca helal yemek, vejetaryen yemek ve geleneksel Çin yemeklerimiz gibi çeşitli yiyecekler de sunuyoruz. O gün (Çin Yeni Yılı) menüde özel bir mantı da yer alacak." dedi.