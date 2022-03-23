Beijing Olimpiyat Köyü, Eylül'de Alışveriş Parkı Olarak Kapılarını Yeniden Açacak - Son Dakika
Üye Girişi

Beijing Olimpiyat Köyü, Eylül'de Alışveriş Parkı Olarak Kapılarını Yeniden Açacak

23.03.2022 23:37
Beijing Olimpiyat Köyü, Eylül'de Alışveriş Parkı Olarak Kapılarını Yeniden Açacak

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) — Beijing Yatırım Grubu Limited Şirketi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Beijing Olimpiyat Köyü içerisindeki meydan alanı, Eylül ayının sonunda yeniden açılarak bir alışveriş parkına dönüştürülecek. Temalı spor deneyimleri, boş zamanı geçirmeye uygun sporlar ve spor hizmetleriyle alışveriş parkının spor kültürü tüketiminde yeni bir dönüm noktası olması ve moda unsurlarıyla genç […]

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) — Beijing Yatırım Grubu Limited Şirketi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Beijing Olimpiyat Köyü içerisindeki meydan alanı, Eylül ayının sonunda yeniden açılarak bir alışveriş parkına dönüştürülecek. Temalı spor deneyimleri, boş zamanı geçirmeye uygun sporlar ve spor hizmetleriyle alışveriş parkının spor kültürü tüketiminde yeni bir dönüm noktası olması ve moda unsurlarıyla genç insanları da çekmesi hedefleniyor. All Star Buz Pateni Kulübü halihazırda parka yerleşirken, 200'den fazla marka da fikre ilgi gösterdi.

YORUMLAR
500
Rusya, eylülden itibaren AİHM'e taraf olmayacak Rusya, eylülden itibaren AİHM'e taraf olmayacak Son dakika haberi... Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri kapılarını açtı Son dakika haberi... Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri kapılarını açtı

Olimpiyat, alışveriş, Eylül, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Spor Beijing Olimpiyat Köyü, Eylül'de Alışveriş Parkı Olarak Kapılarını Yeniden Açacak - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları
23:19 Öğrenci ders sırasında öğretmenine saygısızca davranmıştı! Sosyal medyada tepki çeken video ile ilgili soruşturma başlatıldı
23:17 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi
23:03 Rusya'nın G-20'den çıkarılacağı öne sürüldü! Putin anında harekete geçti! Zirveye gidiyor
21:02 İzel'den yıllar sonra gelen itiraf! Çelik ile neden küstüğünü açıkladı
22:23 Eko İklim Zirvesi öncesi Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama: İklim değişikliği devrimini Ankara'dan başlatmak istiyoruz
21:57 ABD'nin üzerinde çalıştığı Ukrayna raporu tamamlandı! Rusya için "Savaş suçu işliyorlar" dedi
21:55 Bakan Varank'la bir araya gelen Bakan Nebati'nin paylaşımı dikkat çekti Müjdelerimiz yakında
21:44 Defineciler dünyanın en büyük hazinesinin peşinde! Kazı şimdiden heyecan yarattı
20:42 Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 23:42:11. #1.12#
SON DAKİKA: Beijing Olimpiyat Köyü, Eylül'de Alışveriş Parkı Olarak Kapılarını Yeniden Açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement