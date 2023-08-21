beIN Sports'ta konuşulanlar Şenol Güneş'i canlı yayında çılgına çevirdi: Bu saygısızlığı kabul edemem - Son Dakika

beIN Sports'ta konuşulanlar Şenol Güneş'i canlı yayında çılgına çevirdi: Bu saygısızlığı kabul edemem

Son Güncelleme: 21.08.2023 08:16

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Pendikspor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'u hedef aldı. Söylemediği bir ifadenin yayına söylemiş gibi verildiğini belirten deneyimli hoca, ''Yayıncı kuruluşu uyarıyorum, bu şekilde yaparak futbolu siz karalıyorsunuz. Sizin marka değeriniz yok, saygınız da yok. Bu saygısızlığı kabul edemem. Söylemediğim şey hakkında söylemişim gibi kamuoyunda algı yapılmasını doğru bulmam.'' dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, mücadelenin ardından beIN Sports'u hedef aldı.

"BEN ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Hakem konularıyla ilgili konuşmamaya karar verdim. Az evvel tesadüf oldu, bunu söylemek durumundayım. Ben, şahısları ve kurumları karşıma almak istemem ama doğruyu da söylemek isterim. Golle ilgili olarak pozisyonu görmedim. Hakem gol görmüşse gol verir, değilse aut verir dedim. Uyarıyorum yayıncı kuruluşu. Güntekin Onay açtı konuyu. İkinci hafta hakemler başladı dedi. Sanki ben hakemi suçlamışım gibi ifade kullandı. Hadlerini bilsinler, terbiyesizlik yapıyorlar. Ben öyle bir şey söylemedim. Ben tam tersine geçiştirdim. Hakem konusu yok dedim, oyunla ilgili konuşma yaptım.

"SEN NASIL YAYINCI KURULUŞSUN"

Onlar hakemi konuşurken ben de hakemden şikayet edermişim gibi 'Oyuna bakalım, Pendik daha iyi oynadı ikinci yarı' gibi şeyler söylendi. Ben hakemle ilgili konuşmadım ki. Yayıncı kuruluşta Güntekin Onay'la beraber konuşan kimdi, unuttum. Futbolu çok iyi bildiğini düşünen bir arkadaş. Yorum yapabilirsin ama saygısızlık yapıyorsun. İfade etmediğim şeyi ifade etmişim gibi kamuoyuna lanse ediyorsun. Sen nasıl yayıncı kuruluşsun? Tarafsız olman mümkün değil de bana saygısızlık yapıyorsun.

"BU SAYGISIZLIĞI KABUL EDEMEM"

Hakemle ilgili konuşmadım, tam tersini söyledim. Bana soru soran da yayıncı kuruluşun muhabiri. 'Hocam ne diyorsun pozisyonla ilgili' diyor. Ben pozisyonu görmedim, hakem görmüşse vermiştir dedim, bundan ne anlaşılır? Bu hakem suçlaması mıdır? İkinci hafta hakemi suçluyormuşum da mazeret arıyormuşum. Demediğim şey hakkında konuşuluyorsa demek ki bir organizasyon var diye düşünüyorum. Yayıncı kuruluşu uyarıyorum, bu şekilde yaparak futbolu siz karalıyorsunuz. Sizin marka değeriniz yok, saygınız da yok. Bu saygısızlığı kabul edemem. Söylemediğim şey hakkında söylemişim gibi kamuoyunda algı yapılmasını doğru bulmam. Daha da ileri gitmek istemiyorum. Kendi muhabirleri bana soruyor, demek ki rahatsız oldu. Maç içinde hiçbir şey yapmadım, maç bitti yine bir şey demedim. Bunu yorumlayan adamla ben daha ne konuşayım? Bu kuruma ben daha ne diyeyim? Bu çok terbiyesizce bir ifadeydi.

Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor beIN Sports'ta konuşulanlar Şenol Güneş'i canlı yayında çılgına çevirdi: Bu saygısızlığı kabul edemem - Son Dakika


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SON DAKİKA: beIN Sports'ta konuşulanlar Şenol Güneş'i canlı yayında çılgına çevirdi: Bu saygısızlığı kabul edemem - Son Dakika
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