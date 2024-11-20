Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı, geçirdiği kalp krizi sonucu 25 Ağustos'ta 51 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) kurucu başkanı Bekir Yunus Uçar anısına gerçekleştirilecek.
TMF'den yapılan açıklamaya göre organizasyon, Balıkesir'in Gönen ilçesinde 23-24 Kasım tarihlerinde Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda gerçekleştirilecek.
Şampiyonada sporcular; MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50 cc, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde mücadele edecek.
Şampiyona öncesinde Bekir Yunus Uçar anısına çeşitli anma etkinlikleri de yapılacak. Gönen Merkez Çarşı Camisi'nde 22 Kasım Cuma günü akşam namazına müteakip Uçar adına mevlid-i şerif okunacak. Yarış günü de anma töreni düzenlenecek.
Son Dakika › Spor › Bekir Yunus Uçar Anısına Motokros Şampiyonası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?